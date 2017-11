Stacaravans verwoest door brand op Eibergse camping

Verdachte van fatale brand in Doetinchem voor de rechter

7:23 ZUTPHEN/ DOETINCHEM - Vandaag is de eerste zitting in de zaak tegen een 53-jarige vrouw uit Doetinchem. Zij wordt er van verdacht brand te hebben gesticht in een woning aan de Papaverstraat in Doetinchem. Bij de brand kwam een 58-jarige vrouw uit Doetinchem om het leven.