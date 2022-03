Stadse Fratsen: De oorlog van nu maakt het onwerkelijk de bommen van toen te herdenken

Column,,Waren dat foto’s van gebombardeerd Doetinchem die we net zagen?”, vraagt mijn metgezel. We zijn samen een avondje uit en bekijken in de schouwburg met 800 anderen op een levensgroot doek Freyheyt; de rockmusical die is uitgebracht als film en een lokaal oorlogsverhaal vertelt. ,,Inderdaad”, zeg ik. Al is het puin op sommige foto’s zo overweldigend dat ik er niets Doetinchems in herken.