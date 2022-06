Stadsfeest Doetinchem gered nu horeca op Simonsplein handschoen oppakt

Truus (80) heeft al 100.000 kilometer gelopen en stapt rustig door: ‘Ik ga door tot ik niet meer kan’

VARSSEVELD - De avondvierdaagse in Doetinchem was voor Truus Keunen-Hietland uit Varsseveld in 1975 de aftrap van een lange wandelcarrière. Inmiddels is ze 47 jaar verder en de 100.000 wandelkilometers ruim voorbij, en vindt ze het nog steeds machtig mooi.

31 mei