Stadsfeest in Doetinchem gaat door, maar de vraag is hoe: nog geen programma, wel veel onzekerheden

Vier maanden voor het festival (1 tot en met 4 september) wil Albert Ketz, interim-voorzitter, niet spreken van onrust. ,,Want het Stadsfeest gaat door”, zegt hij.



,,Maar na corona hebben we gebrek aan vrijwilligers. Zowel in het bestuur als in de uitvoering. Ik vraag me af of we als bestuur met vier vrijwilligers, nog wel de verantwoordelijkheid moeten dragen voor een festival met 40.000 bezoekers. Misschien ontkomen we er niet aan om samen te werken met een commercieel productiebedrijf om de continuïteit te garanderen.”