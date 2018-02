Stadsorganiste wil hiphop en heavy metal in de kerk

DOETINCHEM - Het orgel moet het zware en stoffige imago van zich af schudden. Dat is de missie van Elske te Lindert, de nieuwe stadsorganist van Doetinchem. Ze werd dinsdag gepresenteerd in de Catharinakerk in hartje stad.

Echt nieuw is Te Lindert niet in de stad, ze is al zo'n jaar of vijf in dienst van de protestantse kerk van Doetinchem, als organist tijdens de zondagse kerkdienst in de Catharinakerk en als vaste begeleider van de cantorij van de kerk.

Stoffig

,,Stadsorganist is vooral een eretitel’’, zegt Te Lindert. ,,De gemeente, de kerk en ik willen er mee laten zien dat we het orgel willen verbinden met de samenleving. We willen het instrument ook buiten de kerk zichtbaar en hoorbaar maken. Het orgel heeft een zwaar en stoffig imago, daar wil ik graag iets aan doen.’’

Aanhangwagen

Te Lindert (38), opgegroeid in Aalten en nu wonend in Doetinchem, is een waar ambassadrice van het grootste aller muziekinstrumenten. ,,Ik heb al eens een jaar lang met een orgeltje op een aanhangwagen achter de auto langs basisscholen in de Achterhoek en Twente getrokken. Daar gaf ik lessen aan de groepen 6, 7 en 8. Dan gaat het over muziek, maar ook over geschiedenis en over natuurkunde. Want hoe werkt dat precies, met de lucht door die pijpen? Dan zie je dat kinderen echt geïnteresseerd zijn.’’

Jazz

,,De gemeente en ik willen het orgel inzetten bij publieksevenementen. Bij het jazzfestival Doe Jazz zorgen wij al dat er in de kerk jazzmuziek is, waarbij het orgel ook meedoet. Dat soort dingen willen we meer doen. Bij het Stadsfeest is er altijd een kerkdienst op het Simonsplein, maar daarin is geen orgel te horen. Het zou toch mooi zijn om een videoverbinding te maken zodat ik binnen kan spelen en de muziek buiten te horen en te zien is.’’

Scholen

Te Lindert heeft nog meer ideeën om jonge mensen voor het orgel te interesseren. ,,Ik wil scholen bij het orgel betrekken. En waarom zou er geen hip hop of heavy metal op het orgel van de Catharinakerk gespeeld kunnen worden?’’