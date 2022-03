Stadspartij Doesburg opnieuw de grootste in Doesburg, concurrentie op grotere achterstand

update Deze drie restau­rants uit onze regio zijn nieuw in culinaire gids Gault&Millau

Drie restaurants uit deze regio staan voor het eerst in de lijst van Gault&Millau: Puur Sanh in Berg en Dal, Beaune in Rozendaal en Ovum in Grave. Gault&Millau is de eerste culinaire gids die de bevindingen over de Nederlandse horeca presenteert. Voor de horeca na de twee coronajaren eindelijk weer een reden om een feestje te vieren.

14 maart