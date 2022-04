Startschotgala trapt na twee jaar corona het festivalseizoen af: ‘Machtig mooi, dit hebben we zo erg gemist’

Als het westen zich opmaakt voor de Gouden Eeuw likt de Achterhoek zijn wonden

DOETINCHEM - 1 april 1572, vandaag precies 450 jaar geleden, wordt Den Briel ingenomen door de Watergeuzen. Het is het kantelpunt in de Tachtigjarige Oorlog (1568-1648), ‘de geboorte van Nederland’ en de opmaat naar welvaart. Reden om van 2022 een herdenkingsjaar te maken. Maar niet in het hele land kan de vlag uit: terwijl de westerling destijds opgewekt de Gouden Eeuw instapte werden perifere gebieden als de Achterhoek gebrandschat en geterroriseerd.

