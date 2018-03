Stembureaulid haalt tweet 'stem lijst 4, nummer 4' toch maar weg

De tweet had gisteren het nodige commentaar tot gevolg op Twitter, waarbij onder meer werd gesteld dat Van Pul 'onzuiver' handelde. Dit omdat hij zijn onafhankelijkheid als lid van het stembureau in twijfel trok. Van Pul had het bericht eind vorige week al geplaatst maar pas gistermiddag trok het de aandacht op social media. Het VVD-raadslid haalde vervolgens de tweet snel weg.

Integer

Een criticaster stelt dat de tweet van Van Pul 'strijdig is met de kieswet'. Navraag bij de Kiesraad, het centrale stembureau bij verkiezingen, leert dat het VVD-raadslid niets doet wat verboden is.

Kiesraad

,,Wel adviseren we gemeenten geen mensen tot lid van het stembureau te benoemen die zelf raadslid zijn en belang hebben bij de uitslag’’, zegt een woordvoerder van de Kiesraad. ,,Want dan wordt iemand geassocieerd met een partij terwijl een stembureau neutraliteit moet uitstralen. Dit wordt ook voorbereid in nieuwe wetgeving, maar zover is het nog niet. Met de tweet wijst dit raadslid erop dat hij op het stembureau zit als VVD'er en niet als een neutraal lid. Het is verstandig dat de tweet is weggehaald.’’