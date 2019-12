Stephanie kan niet naar school omdat haar zoontje (5) autisme heeft: ‘Het is oneerlijk’

Voor- en naschoolse opvang is wettelijk geregeld. Alle kinderen hebben het recht op deze vorm van opvang. Alleen heeft de Nederlandse staat een uitzondering gemaakt voor kinderen binnen het speciaal onderwijs. Daar is niks voor geregeld.



Stephanie werd zes jaar geleden moeder. Ze was er met 21 jaar vroeg bij en had nog geen opleiding afgerond. Ze wil daarom heel graag terug naar school om toch een diploma op zak te hebben en aan de slag te kunnen gaan. Eigenlijk is alles al geregeld. Ze mag per 1 februari de opleiding verpleegkunde volgen op het Graafschap College.