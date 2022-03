Stiefopa (71) uit Voorst verdacht van tongzoen en betasten borsten 16-jarig meisje: ‘Litteken voor het leven’

Doetinchem­se isoleercel­len al jaar lang in de ban, GGNet biedt andere oplossin­gen bij psychoses

DOETINCHEM - De drie isoleercellen van GGNet in Doetinchem doen al ruim een jaar lang dienst als opslagruimte. Het afgelopen jaar is niemand in één van de isoleercellen terecht gekomen. ,,Het gevolg van een enorme inspanning”, verzekeren psychiater Stephan Gemsa en manager Lidija Mesic van GGNet. ,,Iemand opsluiten in de isoleer is een vorm van wanhoop, niet van behandeling.”

