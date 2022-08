Stikstofberekening klaar, gassen maar: wedstrijden trekkertrek in Nieuw-Wehl voor wie nog een tractor kan zien

Omgekeerde vlaggen langs wegen nu overal weggehaald: ‘Het is gevaarlijk en het mag niet’

WINTERSWIJK/ HENGELO - De omgekeerde Nederlandse vlaggen die sinds enkele weken op tientallen plekken in de Achterhoek langs de wegen hangen, worden nu overal weggehaald. Winterswijk is daar al mee begonnen in de bebouwde kom en ook Bronckhorst heeft de meeste vlaggen al verwijderd.

27 juli