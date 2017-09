Zwarte Cross schaft kortingen af, snelle beslissers bijna 30 euro duurder uit

Verdachte (32) dodelijke aanrijding Braamt weer op vrije voeten

10:42 BRAAMT/ EMMERIK - De 32-jarige man uit Kranenburg die gisteren in het Duitse Emmerik is aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij een dodelijke aanrijding in Braamt, is later die dag vrijgelaten. Dat heeft de Duitse politie gemeld.