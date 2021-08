Superboerin Esther slaapt een nachtje in het huis van De Graafschap's materiaalman Theo

Suppen steeds populair­der, bijvoor­beeld op de AA-strang; genieten van de natuur en een plons in het water

31 juli ,,Suppen is niet zo moeilijk’’, verzekert Joyce Vissers tijdens een spoedcursus op de AA-Strang bij Gendringen. Suppen? Ja, een vreemde naam voor een nieuwe, snelgroeiende bezigheid op het water. Sup staat voor Stand Up Paddling, oftewel staand peddelen op een zogenoemd supboard, een soort surfplank maar dan groter.