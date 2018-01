Survivalrunners in Beltrum vallen uit door de kou

Erfgenaam krijgt twee kroegen met schulden

14:00 DOETINCHEM - Peter Bruijsten kreeg een erfenis met daarin twee cafés. Of dit zijn redding is, is nog de vraag. ,,Ik heb nog geen tijd gehad voor rouwen. Want behalve dat ik twee cafés in de schoot geworpen kreeg, heb ik ook een vriend verloren. Dat is me niet in de koude kleren gaan zitten.’’