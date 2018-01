Taakstraffen voor relschoppers van De Graafschap en Ajax

video Bekend hardcorefeest terug in Doetinchem

11:14 DOETINCHEM - Het bekende hardcorefeest No Bass No Glory keert terug in Doetinchem. Na een afwezigheid van ruim 2,5 jaar gaat het op 6 april weer los op de plek waar de NBNG-reeks na dertien edities eindigde in 2015: Club 22-24 in de Grutstraat.