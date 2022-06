Talicia werd ‘varken’ genoemd en is nu finaliste Miss Curve: ‘Dit geeft me zoveel zelfvertrouwen’

Maar nu is het toch zover: zaterdag 11 juni schittert ze op het grote podium, als finaliste van de verkiezing Miss Curve Nederland.



Wie de Doetinchemse vandaag de dag ziet lopen, zou waarschijnlijk niet verwachten dat er vroeger een onzeker meisje in haar schuilde. Toch is dat zo: al op jonge leeftijd is ze zich maar al te bewust van haar uiterlijk. ,,Ik voelde me niet mooi, was altijd het volste meisje van de klas”, vertelt de nu 18-jarige Talicia.



Gepest om haar gewicht is ze door klasgenoten gelukkig niet, maar de woorden waarmee ze soms werd nageroepen hebben wel impact gehad. ,,Varken, vetklep, de vraag of ik dat toetje wel zou eten of geen water zou nemen, mensen die zeggen dat je een paar kilo lichter veel mooier zou zijn. Nu sta ik misschien sterk in mijn schoenen, maar dat is wel anders geweest door het naroepen. Verschrikkelijk was dat.”