Tandarts die borsten en billen patiënten betastte krijgt werkstraf

Agenten en omstanders halen bestuurder uit brandende auto na ongeluk

13:33 GEESTEREN - Op de Needse Tolweg in Geesteren is vanmiddag een auto uit de bocht gevlogen, tegen een boom gebotst en in brand gevlogen. De auto kwam in een weiland tot stilstand. De bestuurder is door omstanders en politie uit zijn brandende voertuig gered.