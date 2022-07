Tante Rikie, bijzondere creaties op de crossbaan én heel veel feestvierders: dit was de Zwarte Cross 2022

Slopende ziekte long covid dwingt deze zorgverle­ners te stoppen met werken: ‘Anderen zeggen: je hijgt zo’

Veel werknemers, veelal in de zorg, hielden zulke ernstige klachten over aan een coronabesmetting dat ze definitief moesten stoppen met werken. Dit overkwam ook Eric Meijer uit Terborg: ,,Parttime werken met long covid is topsport.”

15 juli