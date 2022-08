Ted en Ingrid fietsen langs alle straten van Monopoly: ‘De gevangenis laten we maar even links liggen’

Zorgen om peil van Oude IJssel door droogte; waterschap neemt maatrege­len

DOESBURG - Droogte of niet, de Oude IJssel lijkt onaangeroerd door de Achterhoek te stromen. Met de nadruk op lijkt, want inmiddels zijn de eerste maatregelen genomen om het riviertje te beschermen. Vanaf vandaag kunnen schepen nog maar vier keer per dag de Oude IJssel in of uit bij Doesburg. En daar blijft het mogelijk niet bij.

12 augustus