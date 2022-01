Tegenstanders van Betuweroute door de Achterhoek bundelen zich: ‘We hebben ons in slaap laten sussen’

Vandalen slopen kribbe van kindeke Jezus, organisa­tie haalt kerststal uit prijswin­nen­de route

DINXPERLO/ SUDERWICK - De kerststal op het dorpsplein in Suderwick is afgelopen nieuwjaarsnacht gesloopt. ‘Spijtig, want juist deze kerststal was hét pronkstuk van onze internationale samenwerking’, laat de organisatie weten.

4 januari