Terugkijken: Winterswijk kon schaatsen in april dankzij een strenge nachtvorst

Schaats­pret op tweede kerstdag in Winters­wijk: ‘We durfden het niet voor te stellen aan onze vrouwen’

WINTERSWIJK - Wat doe jij tijdens tweede kerstdag nu bijna alles in Nederland op slot zit? In Winterswijk hadden ze het antwoord: ,,We openen gewoon onze schaatsbaan, want het is heerlijk weer.”

26 december