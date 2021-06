Testevenement Startschotgala in Lichtenvoorde definitief van de baan: ticket-geld wordt teruggestort

Na storm van kritiek: streep door Achter­hoeks testfesti­val met 10.000 bezoekers, nieuwe datum onbekend

19 april LICHTENVOORDE - Het testevenement Startschotgala in Lichtenvoorde wordt niet op 1 mei gehouden. Dat laat organisator de Feestfabriek desgevraagd weten. Een nieuwe datum voor het evenement is nog niet bekend. ,,We kijken of we het feest op een later moment alsnog kunnen vieren”, aldus Pieter Holkenborg van de Feestfabriek.