The Game is hees, helaas geen show in Dinxperlo

DINXPERLO - Het optreden dat rapper The Game vrijdagnacht zou geven in Dinxperlo is niet doorgegaan. De honderden bezoekers werden teleurgesteld, omdat het hiphop-icoon uit Amerika te hees was om op te treden. ,,Ontzettend balen’’, zegt manager Erdal Kaya van Club Déjàvu in Dinxperlo.