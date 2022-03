‘The Passion’ laat zien hoe mooi Doetinchem is: van Heksenplas tot Vijverberg tot Slangenburg

The Passion strijkt neer op De Slangen­burg, Soy en Dennis repeteren in het bos

DOETINCHEM - The Passion is deze week neergestreken in Doetinchem, om te beginnen op kasteel De Slangenburg. Daar waren woensdag de eerste repetities en opnamen van het evenement - de lijdensweg van Jezus - dat zich donderdag 14 april afspeelt bij de Catharinakerk in hartje Doetinchem.

24 februari