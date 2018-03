Winterswijkse tiener (16) achtervolgt fietsendief die hem bedreigt met slijptol

Volgens politiechef Peter Cnossen is de dief een jongeman die al jarenlang crimineel actief is in Winterswijk. ,,Een twintiger die we goed kennen vanwege allerlei vermogensdelicten, voornamelijk diefstallen. De mensen in Winterswijk weten wel wie het is. Hij is nu voor de zoveelste keer aangehouden.’’



De moedige tiener die de veelpleger achtervolgde en de politie op het spoor zette van de fietsendief, is uitgenodigd voor een inkijkje bij de politie. Ook wordt hij beloond met een cadeaubon.



De politie wil weten of de slijptol gestolen is en vraagt getuigen en/of de eigenaar zich te melden.