Tieners opgepakt voor gewelddadige overval op Lochemse pomp

Kunstenaar dankzij tatoeage onder zijn voet

7:16 DOETINCHEM - Hij loopt moeilijk, kan maar met een oog zien en heeft in een gesprek soms even bedenktijd nodig. Het zijn de gevolgen van een zwaar ongeluk in 2004, dat het leven van Benhanan Gast uit Doetinchem deed kantelen. Zijn creativiteit krijgt sindsdien alle ruimte. En dat leidt tot opvallend werk, dat te zien is op een expositie in het Stadsmuseum Doetinchem.