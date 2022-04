Tiny house biedt Yente en Danique hoop: ‘Maar als ik 30 ben, ben ik dit ontgroeid’

Minihuis als oplossing voor woningnood: wel belangstel­ling, maar geen grond

Tiny houses rukken op in gemeenten in Gelderland en Brabant. Koploper is Oude IJsselstreek, waar honderd huisjes in de diverse dorpen komen. De minihuizen zijn een oplossing voor de woningnood onder jongeren, heet het. Veel gemeenten willen ook wel, maar hebben geen grond.

