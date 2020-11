Toch wildspiegels langs provinciale wegen in Winterswijk

Aanvankelijk wilde de provincie Gelderlander er niet aan, omdat er wetenschappelijk niet genoeg bewijs was dat de wildspiegels werken. Op aandringen van de jagers uit Winterswijk is de provincie nu toch overstag en wordt er in Winterswijk een pilot gestart.

Gedeputeerde Christianne van der Wal heeft een week geleden met vertegenwoordigers van de wildbeheereenheid Winterswijk gesproken. Zij kwamen met hun eigen cijfers uit Winterswijk, waar op de gemeentelijke wegen de aanrijdingen met reewild met ruim de helft zijn afgenomen na het plaatsen van wildspiegels.

‘Spiegels hebben echt wel nut’

Gosse Visser van de wildbeheereenheid is erg blij dat er nu toch spiegels langs de provinciale wegen in Winterswijk geplaatst gaan worden. Het betreft de Groenloseweg, de Misterweg en de Kottenseweg. Daar vinden naar verhouding nog veel aanrijdingen plaats. ,,De gedeputeerde was wel onder de indruk van het werk dat wij ervan hadden gemaakt", aldus Visser. ,,We hebben haar kunnen overtuigen dat de spiegels echt wel hun nut bewezen hebben.”

De blauwe reflecterende spiegels worden aan de bestaande witte paaltjes geschroefd en moeten met name reewild tegenhouden om over te steken als er een auto aankomt die met zij koplampen in de spiegels schijnt. Het plaatsen van de spiegels moet voor het voorjaar klaar zijn, omdat dan de meeste ongelukken gebeuren met overstekende reeën.

De kosten voor de spiegels zijn deels voor rekening van de provincie. Stichting WCL (Waardevol Cultuur Landschap) Winterswijk doet ook een duit in het zakje.

Later deze maand volgt er nog een overleg over de precieze invulling van het pilotproject.