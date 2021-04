‘Tote Hose’ in Duits grensdorp Elten dat normaal vergeven is van de Nederlanders: ‘Nu hebben we 70 procent minder omzet’

Vreugde en verdriet over het echec van Agrogas: ‘Het is niet gelukt’

18:00 VARSSEVELD – Op sommige plekken in Varsseveld is vrijdag gebak gegeten en een feestje gevierd. Dat de bouw van een mestvergistingsinstallatie Agrogas op industrieterrein Hofskamp Oost van de baan is maakt bezwaarmakers blij. Al willen ze dat niet open en bloot erkennen. ,,We hebben niet zulke leuke ervaringen met de boeren die dit plan steunen.’’