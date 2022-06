Tour de Mariënvelde zonder coronabeperkingen van start

Voor de eerste keer sinds mensenheugenis begint de Tour de France al op vrijdag. Overmorgen gaat de belangrijkste wielerkoers ter wereld van start in de Deense hoofdstad Kopenhagen. ,,Wij zijn in 1983 met de Tour de Mariënvelde begonnen en de start was altijd op zaterdag", zegt Henri Weikamp, een van de organisatoren. ,,De mensen konden dan tot zondagmiddag 12 uur hun lijst met renners inleveren. Dit jaar kan dat tot zaterdag 14 uur. De eerste etappe telt bij ons nooit mee.”

Het recept is even simpel als succesvol. Al bijna 40 jaar. De deelnemers aan het tourspel - het zijn er jaarlijks tussen de 3500 en 4000 - kiezen 22 favoriete renners en drie reserves. Daarmee kunnen ze elke etappe punten verdienen. Vorig jaar was Ap Braakhekke uit Lochem de winnaar.

,,Normaal gesproken hebben we op de zondag na de laatste etappe altijd een gast en komen de winnaars hun prijs ophalen", aldus Weikamp. ,,De afgelopen twee jaar kon dat niet vanwege corona. Vorig jaar heeft alleen Ap Braakhekke zijn prijs opgehaald. De rest van de prijzen hebben we opgestuurd. Ditmaal hopen we dat alles weer normaal verloopt. Dus met een prijsuitreiking en een gast.”

Gijs Leemreize

De organisatie, die verder bestaat uit George Wieggers, Peter Valen en Henny Heutinck, had in eerste instantie Gijs Leemreize, talentvol renner van Team Jumbo Visma en afkomstig uit Mariënvelde, gestrikt als eindgast. Weikamp: ,,Gijs zegde meteen toe, maar helaas moet hij met de ploeg op trainingskamp. We gaan nu op zoek naar een andere, aansprekende gast.”

In het verleden waren grote namen als Jan Janssen, Marianne Vos, Koen Bouwman, Thomas Dekker en Leontien van Moorsel al te gast. Toen altijd in café Heutinck in Mariënvelde. Maar de dorpskroeg is sinds ruim anderhalf jaar gesloten. Nu zetelt de tourdirectie in het BMV-gebouw (Brede Maatschappelijke Voorziening) in Mariënvelde. ,,We kleden het aan met wielerspullen, maar het is natuurlijk anders dan een dorpskroeg", stelt Weikamp.

Inschrijven kan via www.tourdemarienvelde.nl. Digibeten kunnen ook een papieren formulier inleveren.