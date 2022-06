Touringcar met 20 schoolkinderen vliegt in brand: N18 volledig afgesloten

Miljoenen­over­schot in Bronck­horst, maar wethouder is niet blij: ‘Dit illu­streert een structu­reel probleem’

HENGELO - Bronckhorst heeft over 2021 een bedrag van liefst 9 miljoen euro overgehouden. Ondanks dit positieve resultaat is wethouder Willem Buunk niet blij. ,,Dit is natuurlijk niet de bedoeling en illustreert een structureel probleem”, zegt hij.

15 juni