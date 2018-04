Tractor verliest wiel op rotonde, verkeer vast in Vorden

Slagveld in schapenwei door wolf: 'Dat verraste ons niet'

16:11 RUURLO/VELDHOEK - Beten in de nek en hals, aan de achterzijde, volledige darmen die in de wei liggen en zelfs een afgebeten staart. Het was een slagveld dat Dinie Lusink (58) donderdagmiddag aantrof onder haar schapen in het weiland langs de Branddijk in het buitengebied van Ruurlo, tegen de Veldhoek aan.