‘Trainen om 7 uur? Dat moeten we vaker doen’

,,Donderdag ben ik er weer’’, zei Silvolde-verdediger Tolgahan Yayla (29) dinsdagochtend tegen 8.00 uur. De ochtendsessie bij Silvolde was net achter de rug en het was de fysiotherapeut goed bevallen.



,,Het was wel wat vroeger opstaan dan normaal, maar bij de club kregen we voor de training koffie en broodjes. En ik moet zeggen dat we een uur lang lekker scherp getraind hebben. Ik voel me nu ook hartstikke lekker. Douchen en dan ga ik naar mijn werk.’’