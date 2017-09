Treinverkeer tussen Doetinchem en Terborg kort gestremd

video Annamarie Thomas in Doetinchem: laat kinderen veel sporten uitproberen

13:44 DOETINCHEM - Laat kinderen zo veel mogelijk sporten uitproberen. Dan vinden ze vanzelf een sport die ze leuk vinden. Dat zei ex-schaatsster Annamarie Thomas vanochtend op basisschool Het Noorderlicht in Doetinchem. Ze was daar voor de opening van de Joy of Moving Lane, een parcours in de school dat kinderen moet verleiden om meer te bewegen.