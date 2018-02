Twee doden bij verkeersongeluk Zelhemseweg Ruurlo

Energieneutrale nieuwbouw op terrein Oldenhuis in Groenlo

9:10 GROENLO - Een nieuwbouwwijk van 37 woningen wordt gerealiseerd op het terrein van de voormalige meubelfabriek Oldenhuis aan de Borculoseweg in Groenlo. De gemeente Oost Gelre en Hans Rouwmaat als projectontwikkelaar Oldenhuis Ontwikkeling BV hebben overeenstemming bereikt over het ontwikkelen van de wijk, waarvan de eerste kavels (14-16 woningen) in 2019 worden uitgegeven. Het tweede deel van de wijk (22 woningen) volgt later en wordt afgestemd op de woonbehoefte.