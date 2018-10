Twee inbrekers gepakt na klopjacht in Wehl, derde inbreker gevlucht

Agenten doorzochten de omgeving en zagen het trio in de buurt lopen. Toen de verdachten de agenten zagen, vluchtten zij de wijk in.



Twee van de drie konden door agenten even later worden ingerekend. Eén verdachte werd in de buurt van het station aangehouden en om ook de andere verdachten te kunnen arresteren besloot de politie de wijk af te zetten. De tweede verdachte werd vervolgens gezien door een getuige op de Julianastraat en kon daar worden opgepakt.



De derde man is nog voortvluchtig, ook na een oproep op Burgernet om uit te kijken naar de man. De politie roept getuigen op zich te melden.



De twee gearresteerde mannen zitten vast.