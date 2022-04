Twee keer zoveel Oekraïense vluchtelingen in Achterhoek: grote opvanglocaties blijven nodig om gastgezinnen te ontzien

Dat laat een rondgang langs de acht Achterhoekse gemeenten zien. 23 maart (een maand na de Russische inval) waren er 410 Oekraïners in de Achterhoek neergestreken. Daarvan woonden er 240 bij gastgezinnen en 170 in opvanglocaties van de acht gemeenten.



Een maand later is dat aantal gegroeid tot zo'n 971, een getal dat dagelijks verandert. Hiervan wonen er 520 bij gastgezinnen (en op campings bij particulieren) en 451 in opvanglocaties. Een groot deel van de bijna duizend oorlogsvluchtelingen woont dus bij gastgezinnen en juist die horen perspectief te krijgen, vindt Henry Wijnroks, coördinator van Thuisopvang Oekraïners Bronckhorst Doetinchem (THOBD).



Dat is de stichting die sinds begin maart vluchtelingen onderbrengt bij gastgezinnen en particulieren in Doetinchem en Bronckhorst. In Doetinchem zitten 78 Oekraïense vluchtelingen in gastgezinnen. Bronckhorst herbergt totaal 180 vluchtelingen van wie het grootste deel in gastgezinnen. Tot deze week zaten er ook dertig in opvanglocatie Hooge Weide in Vorden maar die is voorlopig gesloten. Deze dertig zijn onder meer beland bij particulieren als vakantiepark De Betteld bij Zelhem en camping Kom Es An in Hengelo.