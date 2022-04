Twee maanden voor pensioen knalt trucker frontaal op auto: ‘Verschrikkelijk, maar ik kan het niet terugdraaien’

VIDEO Moeder en kind gewond na botsing tussen twee auto's op beruchte kruising Didamseweg in Doesburg

DOESBURG - Op de kruising Didamseweg met de oprit N338 in Doesburg is zaterdagmiddag rond 13.30 uur een gezin gewond geraakt nadat door onbekende oorzaak twee auto's met elkaar in botsing kwamen. Een moeder en haar kinderen zijn per ambulance naar het ziekenhuis overgebracht. De vader van het gezin raakte lichtgewond en is enkel gecontroleerd door ambulancepersoneel.

