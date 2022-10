Twee verenigingen dakloos door sluiting Achterhoekse cactus-attractie

Patatoor­log met Colombia lijkt voorbij voor Aviko: ‘Onze goede naam is in het geding’

STEENDEREN - In het hoofdkantoor van patatproducent Aviko in Steenderen is deze week de champagne ontkurkt. Dit vanwege de uitspraak van de Wereldhandelsorganisatie (WTO), dat de Achterhoekse aardappelverwerker geen anti-dumptoeslag hoeft te betalen voor de export van friet naar Colombia.

16 oktober