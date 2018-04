Tweede Kamer: doodspuiten weilanden met Roundup moet verboden worden

Dood

Advies

Landbouwminister Carola Schouten (ChristenUnie) is niet enthousiast over de motie. Zij wil het advies van autoriteiten op gebied van gewasbescherming, voedselveiligheid en de Europese Unie volgen, die volgens haar op goede gronden hebben geadviseerd om glyfosaat toe te laten. Desondanks is de motie met steun van oppositiepartijen toch aangenomen.

LTO

Jaap van Wenum, akkerbouwer in Kootwijkerbroek en voorzitter van LTO Akkerbouw, reageert genuanceerd. ,,Het gebeurt nog wel'', zegt hij over inzet van glyfosaat om grasland dood te spuiten. ,,Daar moeten we kritisch naar kijken. Is gebruik van het middel altijd nodig?'' Anderzijds is glyfosaat wel nodig om bijvoorbeeld kweekgras weg te krijgen, geeft Van Wenum aan. In dat geval is het goed te verdedigen om het middel te scharen onder gewasbescherming.