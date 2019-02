Tweeduizend extra kaarten voor Normaal in Lochem

Volgens Alexandra Garton van Mojo heeft de extra uitgifte voor Olderwets Høken te maken met de indeling van het terrein. ,,Het tractorpullingterrein in Lochem is voor ons onbekend terrein’’, zegt ze. ,,Aanvankelijk dachten we daar 17.500 toeschouwers kwijt te kunnen, maar gaandeweg is gebleken dat er best nog wel wat bij kan.’’ Goed nieuws dus voor iedereen die op 7 december naast een kaartje viste. Het concert was toen in minder dan een half uur tijd volledig uitverkocht.

Nieuwe medicijnen

,,Tja, iedereen wil bij het eerste concert van Normaal in vier jaar tijd zijn’’, zegt Garton. In 2015 gaf de legendarische Achterhoekse band een afscheidsconcert in GelreDome in Arnhem, voor 33.000 ‘anhangers’, zoals de fans zichzelf noemen. Hoofdreden om te stoppen was de tanende gezondheid van frontman Bennie Jolink. De laatste tijd is hij door nieuwe medicatie flink opgeknapt en het rockersbloed kruipt nu eenmaal waar het niet gaan mag. De comeback is op 30 mei gepland aan de Brinkerinkweg in Lochem.

