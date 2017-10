Ulftenaar die aanvaller neerstak op boot niet vervolgd

Twaalf keer aangifte van vals geld deze maand

9:30 NIJMEGEN - Bij de politie in Gelderland-Midden, Gelderland-Zuid en Doetinchem is in oktober in totaal twaalf keer aangifte gedaan van betalen met vals geld. ,,Bij veruit de meeste zaken rondom vals geld gaat het om ondernemers die voor maximaal 50 euro zijn opgelicht’’, vertelt de woordvoerder.