Uuthuuskes stapje dichterbij, maar nog wel een jaar wachten

Column Over hoe ik afscheid probeer te nemen van de gezapig­heid van dit dagelijkse leven

Afgelopen week was ik met twee van mijn favoriete hulpverleners – team buitenzorg – bij de NOS. We deelden onze ervaringen met de redactie, hoe je over armoede zou kunnen berichten, wat makkelijk over het hoofd te zien is.

14 december