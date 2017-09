Vader en kinderen redden pasgeboren kalfje uit rivier

Doetinchemse vrienden lopen marathon door de Alpen uit

10 september DOETINCHEM/ INTERLAKEN - Een marathon lopen is geen ABC'tje, maar de Jungfrau-marathon in de Zwitserse Alpen is van een nog andere orde. De Doetinchemse vrienden Mark Zeller en Jan-Willem ter Maat gingen zaterdag de uitdaging met succes aan.