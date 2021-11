Vakantiepark bij Stroombroek gaat voor groter én luxer: ‘Niet bedoeld voor arbeidsmigranten’

,,Bij een huisje van twaalf personen moet je in het hoogseizoen denken aan ongeveer 2500 euro per week”, zegt Joel Scherrenberg, voorzitter van de Vereniging van Eigenaren Recreatiebungalowpark Stroombroek.

Het zijn de grote recreatiewoningen waar ontzettend veel vraag naar blijkt te zijn de laatste jaren. Woningen waar opa en oma samen kunnen vertoeven met hun kinderen én kleinkinderen. Of waar vriendengroepen samen in kunnen ontspannen. De uitbreiding op 3 hectare voorziet dan ook in één woning voor zestien personen, zeven voor twaalf personen en in dertien woningen is er plek voor acht man.