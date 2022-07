Vakantiewerk? Oké, maar dan wel parttime en met een beetje fruit op de werkvloer

Wat voor vakantiewerk is er allemaal?

,,Het is heel divers”, zegt Yelmer Jansen, vestigingsmanager van uitzendbureau Start People in Doetinchem. ,,Wij hebben momenteel zo’n 25 jongeren aan een vakantiebaan geholpen. Daartussen zit veel logistiek en orderpickwerk, maar we zoeken ook nog iemand die drie weken in een bedrijfskantine wil staan. Wat je ook merkt op dit moment, is dat jongeren iets willen doen dat met hun studie te maken heeft. Dat iemand die werktuigbouwkunde of technische bedrijfskunde studeert als een soort engineer bij een technisch bedrijf komt te werken. Dat heeft voor beide partijen een enorme meerwaarde.”