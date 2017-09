Vakbond wil Tuunte Fashion voor rechter slepen om leeftijdsdiscriminatie

'Gewoon bam, een wandelpad over unieke Bosgeelster'

16:06 BREDEVOORT - Beteuterd kijkt bioloog Louis-Jan van den Berg naar de plek waar tot enkele jaren de Bosgeelster nog groeide en bloeide in het Bernarduspark in Bredevoort. De zeldzame plantjes zijn verdwenen. Dwars over de groeiplaats is een betonnen wandelpad aangelegd.