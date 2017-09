Van der Valk: 'Wij trekken volk naar Achterhoek'

De keten richt zich op bezoekers uit het bedrijfsleven en toeristen. ,,Het is landelijk en heel geschikt om te fietsen’’, zegt Van der Valk. ,,Verder zijn er mensen die bedrijven in Doetinchem bezoeken en overnachten bij onze vestiging in Duiven. Die willen wij straks natuurlijk hebben.’’



Afhankelijk van mogelijke procedures hoopt Van der Valk in de tweede helft van 2018 te beginnen met de bouw. De bouwtijd zal anderhalf à twee jaar duren. Het gebouw zal deels twee en drie verdiepingen krijgen en wordt ongeveer achttien meter hoog. Het plan wordt eind september, begin oktober ingediend bij de gemeente.



De bouwkosten worden geschat op 20 à 22 miljoen euro. Het plan wordt ontwikkeld met Ten Brinke Vastgoed, die deels eigenaar van de grond is. ,,Het staat niet vast dat Ten Brinke bouwt maar daar gaat wel onze voorkeur naar uit’’, zegt Van der Valk. ,,We schakelen bij de bouw graag lokale bedrijven in maar bekijken het commercieel.’’