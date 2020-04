Van kletsnat naar kurkdroog: waarom er nu alweer droogte en watertekort dreigt

Speelruim­te in sporthal­len op peil houden in Bronck­horst kost bijna 10 miljoen

6:55 ZELHEM/ HENGELO - De sporthal in Zelhem wordt groter, er komt een extra ruimte voor binnensport bij in het gebied rond Hengelo en Keijenborg en er wordt een nieuwe sporthal gebouwd in Vorden. De gemeente Bronckhorst wil daarmee de speelruimte voor binnensporters op peil houden en hiervoor 9,2 miljoen euro vrijmaken.