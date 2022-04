Van paaseieren zoeken tot ouderwets feesten: dit zijn vijf Achterhoekse paastips op een rij

Dansen, lallen en proosten

In de Achterhoek wordt tijdens Pasen weer als vanouds gefeest. De kroegen en feestzalen in de regio zaten twee jaar dicht tijdens Pasen, maar in het paasweekend kan er weer van alles. In Borculo is het bij buitencentrum Kerkemeijer twee avonden feest.



In Zieuwent ook, daar staan de zaterdag en zondag in het teken van Paaspop. Onder meer YES-R en Kees van Hondt komen langs.